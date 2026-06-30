Dolar bugün kaç TL? 30 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

30 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibariyle doların fiyatı 46,66 TL olarak belirlendi. Bu değer Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaları gösteriyor. Enflasyon oranları ve küresel piyasalardaki gelişmeler de etkili oluyor. Doların yükselişi bireysel yatırımcılar üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Şirketler de bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

İthalat yapan firmalar artan maliyetler ile karşılaşacak. Bu durum fiyat artışlarına neden olabilir. Aynı zamanda kârlılıkta azalma gözlemlenebilir. Döviz kurlarındaki değişim, uluslararası ticaretin rekabetini etkileyebilir. Doların değeri Türkiye’nin dış ticaret açığı ile bağlantılı olarak şekillenecektir.

Yüksek dolar fiyatı yerli para üzerinde baskı oluşturuyor. Yerli yatırımcıların döviz talebinin artması, piyasalardaki belirsizlikleri derinleştirebilir. Ekonomik göstergeleri takip etmek, yatırım kararları almak için hayati önem taşıyor. Bu volatil ortamda dikkatli olmak gerekecek.