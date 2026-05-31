Dolar bugün kaç TL? 31 Mayıs Pazar 2026 dolar ne kadar?

31 Mayıs 2026 itibarıyla dolar, 45,82 TL seviyesinden işlem görüyor. Dönemsel dalgalanmalar, döviz piyasasında öne çıkıyor. Küresel ekonomik belirsizliklerin artışı ve merkez bankalarının değişen politikaları, doları doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar ve ekonomi gözlemcileri, dolardaki bu dalgalanmaların nedenlerini ve uzun vadeli etkilerini inceliyor. Doların Türk Lirası karşısındaki değeri, ticaret ve yatırım kararları için kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

31 Mayıs 2026 tarihinde dolar, saat 09:00 itibarıyla 45,82 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, döviz piyasasındaki dalgalanmalara bağlı. Uluslararası ticaretteki değişimler de bu durumu etkiliyor. Son dönemlerde küresel ekonomik belirsizlikler artıyor. Merkez bankalarının politikaları değişiyor. Enflasyon oranlarındaki dalgalanmalar, doları etkiliyor. Doların Türk Lirası karşısındaki değeri önemli ölçüde değişiyor. Yatırımcılar ve ekonomi gözlemcileri bu durumu analiz ediyor. Dalgalanmaların uzun vadeli etkileri inceleniyor.

Doların 45,82 TL olması, iç ve dış piyasa için önemli bir gösterge. Bu seviyenin kalıcılığı, önümüzdeki günlerdeki gelişmelere bağlı. Doların seyrini etkileyen önemli unsurlar mevcut. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları dikkat çekiyor. Jeopolitik gelişmeler de önemli bir rol oynuyor. Global enflasyon dinamikleri döviz kurlarını etkiliyor. Yatırımcılar bu durumu göz önünde bulundurmalı. Stratejilerini buna göre belirlemeleri gerekiyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,73
45,92
% -0.1
23:59
Euro
53,38
53,57
% 0.07
23:58
İngiliz Sterlini
61,58
61,86
% 0.03
23:58
Avustralya Doları
32,85
33,00
% 0.2
23:59
İsviçre Frangı
58,55
58,81
% 0.29
23:59
Rus Rublesi
0,64
0,64
% -0.75
23:50
Çin Yuanı
6,76
6,79
% 0.04
23:59
İsveç Kronu
4,94
4,98
% 0.03
23:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

