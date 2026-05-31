Emekli için '90 bin TL' rakamı: Artıyor (Ziraat Akbank promosyon)

Emekli promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Milyonlarca emeklinin gündeminde bir yandan emekli maaşı zammı yer alırken bir yandan da emekli banka promosyonları yakından takip ediliyor. Bankaların promosyon yarışında rekabet kızışırken bankalar güncel promosyon kampanyalarını duyurmaya devam ediyor.

Bankaların kampanyalarında nakit promosyonun yanı sıra belirli koşulların sağlanması halinde ek imkanlar yer alabiliyor. Böylece toplam promosyon tutarı daha yüksek rakamlara çıkabiliyor. Son olarak bir bankanın sunduğu promosyon rakamı 90 bin TL'ye kadar ulaştı. Bankaların sunduğu promosyon kampanyaları, emeklinin maaşına ve istenilen koşulların sağlanmasına göre farklılaşabiliyor. Bu nedenle promosyon kampanyaları ile ilgili detayları ayrıntılı bir şekilde araştırmak gerekebiliyor. İşte promosyonda banka banka son rakamlar:

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Emeklilere nakit promosyona ek, 90 bin TL'ye varan imkan sunuluyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade sunuluyor. Bunun yanı sıra ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira, dijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti, yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sunulurken ayrıca mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor.

İŞ BANKASI

SGK emeklilerine özel 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon imkanı ve 10.000 TL'ye varan ek promosyon imkanı bulunuyor.

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 82.500 TL’ye varan fayda paketi sunuluyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında bankaya taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyenlere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı bulunuyor.

DENİZBANK

Emeklilere 27.000 TL’ ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak bankada yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartını kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon imkanı sunuluyor.

TEB

Emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuluyor. Emekli maaşı bankaya taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) imkanı sunuluyor.

TÜRKİYE FİNANS

Emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.

KUVEYT TÜRK

27.500 TL'ye varan toplam promosyon imkanı sunuluyor.

QNB

Emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu imkanı, ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.