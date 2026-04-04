Dolar bugün kaç TL? 4 Nisan Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz Piyasalarında Son Durum: 4 Nisan 2026 Dolar Fiyatı

4 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Amerikan Doları 44,58 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, döviz piyasalarında dalgalanmalarla birlikte seyrediyor. Ülke ekonomisindeki gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Son günlerde döviz kurlarında bir artış gözlemleniyor. Bu artış, ekonomik göstergelerin etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Özellikle enflasyon ve dış ticaret dengesi dikkat çekiyor. Merkez bankası politikaları da doların değerini belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Doların gün içindeki yükselişi, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Ticari işletmelerin maliyetlerindeki artış, dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Yurtdışı yatırımlar üzerindeki baskı da kayda değer. Uzmanlar, dövizin uzun vadeli seyrinin siyasi istikrarla bağlantılı olduğunu vurguluyor. Ekonomik reformlar da bu durumu etkileyen faktörler arasında. 44,58 TL seviyesindeki dolar fiyatı, piyasalarda daha fazla oynaklık yaşanabileceğini gösteriyor. Yatırım kararlarının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği düşünülüyor.