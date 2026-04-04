
Dolar bugün kaç TL? 4 Nisan Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

4 Nisan 2026 tarihinde Amerikan Doları 44,58 TL seviyesine yükseldi. Döviz piyasalarındaki bu artış, enflasyon ve dış ticaret dengesi gibi ekonomik göstergelerden etkileniyor. Merkez bankası politikaları ve siyasi istikrarın, dövizin uzun vadeli seyrinde belirleyici olduğu vurgulanıyor. Yatırımcılar, dolardaki bu dalgalanmaları dikkatle izlemeli. Ticari işletmelerin maliyet artışları, piyasalarda daha fazla oynaklık olabileceğini gösteriyor.

Döviz Piyasalarında Son Durum: 4 Nisan 2026 Dolar Fiyatı

4 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Amerikan Doları 44,58 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, döviz piyasalarında dalgalanmalarla birlikte seyrediyor. Ülke ekonomisindeki gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Son günlerde döviz kurlarında bir artış gözlemleniyor. Bu artış, ekonomik göstergelerin etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Özellikle enflasyon ve dış ticaret dengesi dikkat çekiyor. Merkez bankası politikaları da doların değerini belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Doların gün içindeki yükselişi, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Ticari işletmelerin maliyetlerindeki artış, dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Yurtdışı yatırımlar üzerindeki baskı da kayda değer. Uzmanlar, dövizin uzun vadeli seyrinin siyasi istikrarla bağlantılı olduğunu vurguluyor. Ekonomik reformlar da bu durumu etkileyen faktörler arasında. 44,58 TL seviyesindeki dolar fiyatı, piyasalarda daha fazla oynaklık yaşanabileceğini gösteriyor. Yatırım kararlarının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği düşünülüyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,58
44,59
% 0.01
17:12
Euro
51,57
51,58
% 0.22
17:12
İngiliz Sterlini
59,12
59,14
% 0.27
17:12
Avustralya Doları
30,87
30,89
% 0.49
17:12
İsviçre Frangı
55,90
55,93
% 0.33
17:12
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 1.27
16:00
Çin Yuanı
6,48
6,49
% 0.18
17:12
İsveç Kronu
4,74
4,74
% 0.83
17:12
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

