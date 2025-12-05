FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 5 Aralık Cuma 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında Amerikan Doları, 5 Aralık 2025 itibarıyla 42,51 TL seviyesinde işlem görmektedir. Doların bu durumu, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Ekonomik veriler, Türk Lirası'nın değerinde önemli değişikliklere neden olabilir. Bu durum, yatırımcıların döviz kurunu dikkatle izleyerek stratejiler geliştirmesini gerektirmektedir.

Dolar bugün kaç TL? 5 Aralık Cuma 2025 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Döviz piyasalarında Amerikan Doları'nın fiyatı, 5 Aralık 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla 42,51 TL seviyesinde işlem görmektedir. Doların bu seviyede kalması, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla orantılıdır. Ayrıca, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler de önemli bir etkendir. Son dönemlerde yaşanan ekonomik veriler, Türk Lirası'nın değerinde dalgalanmalara yol açmıştır. Küresel finans hareketleri de bu durumu etkilemiştir. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, doların geleceği hakkında çeşitli senaryolar geliştirmektedir.

Döviz kurundaki artış, ithalat ve ihracat yapan firmalar üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Doların değerindeki dalgalanma, tüketici fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda enflasyonu da etkilemektedir. Yatırımcılar, döviz kurunu dikkatle takip etmelidir. Piyasa koşullarına göre stratejilerini belirlemek durumundadır. 42,51 TL seviyesindeki dolar fiyatı ekonomik göstergelerle değişkenlik gösterebilir. Bu durum, yatırım kararı alırken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür.

Dolar bugün kaç TL? 5 Aralık Cuma 2025 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,52
42,54
% 0.07
09:44
Euro
49,61
49,65
% 0.06
09:44
İngiliz Sterlini
56,81
56,84
% 0.08
09:44
Avustralya Doları
28,16
28,19
% 0.25
09:44
İsviçre Frangı
52,97
53,01
% 0.23
09:44
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 1.63
09:40
Çin Yuanı
6,02
6,02
% 0.15
09:43
İsveç Kronu
4,52
4,52
% 0.17
09:44
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
