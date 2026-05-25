Altın yükseldi, petrol sert düştü: 'Somut işaret' vurgusu

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında anlaşmaya yaklaşıldığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükseldi. Petrol ise Hürmüz'ün yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduğu yönündeki açıklamaların etkisiyle geriledi.

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'da yaşanan gerilimli sürece dair gelişmeler hem altın hem de petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak ABD-İran arasında bir anlaşmanın yakın olduğuna dair gelişmeler petrolü düşürdü, altında ise yükselişe neden oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4579,98 dolar, en düşük 4507.93 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.16 itibarıyla 4561 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6734,76 TL, en düşük 6621,11 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.02 itibarıyla 6708 TL seviyesinde seyrediyor.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, bir Beyaz Saray yetkilisi, bazı basın mensuplarına verdiği brifingde ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecinde gelinen son durumu değerlendirdi. ABD'li yetkili, söz konusu anlaşmanın bugün imzalanmasını beklemediklerini ve İran'daki onay sürecinden dolayı anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini ifade etti. Temkinli bir iyimserlikle konuşan yetkili, "Şu an çok iyi bir noktadayız ancak anlaşmanın bozulabilmesi ihtimali halen var." değerlendirmesini yaptı. Anlaşma metni üzerinde hala bazı detayların müzakere edildiğini aktaran yetkili, "Hala bazı ayrıntılar üzerinde görüşmeler sürüyor. Bizim için önemli olan bazı ifadeler var, onların için de önemli olan bazı ifadeler var." dedi. İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmanın genel çerçevesini onayladığını ancak bunun nihai bir anlaşma metnine dönüşüp dönüşmeyeceğini yakında göreceklerini kaydeden yetkili, sürecin gidişatından ise ümitli olduklarını vurguladı.

NYT'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN YENİDEN AÇILMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA İDDİASI

Öte yandan New York Times (NYT) gazetesi, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ile İran'ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaşmaya vardıkları iddiasını okurlarıyla paylaştı. Aynı haberde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu elinden çıkarma konusunda da ABD ile mutabık kaldığı ancak anlaşmanın henüz nihai olarak tamamlanmadığı ifade edildi.

TRUMP'TAN ANLAŞMA HABERLERİNE TEPKİ

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, henüz kimsenin nihai anlaşma metnini görmediğini ve bu yönde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Trump, "Bizim anlaşmamızı kimse görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Henüz tam olarak müzakere bile edilmedi. O yüzden, hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir konuyu eleştiren o başarısız kişilere kulak asmayın." ifadelerini kullanarak bazı medya organlarında çıkan eleştirilere tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili önceki açıklamasında, İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini kaydederek, "Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor; müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim." değerlendirmesini yapmıştı. Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada ise nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını ve anlaşmanın kısa sürede tamamlanmasını umduğunu aktarmıştı.

"PİYASALAR DAHA SOMUT İŞ BİRLİĞİ İŞARETLERİ GÖRMEK İSTİYOR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Sydney merkezli Global X ETF’lerinde analist olarak görev yapan Justin Lin, altının haber akışına verdiği tepkinin hâlâ “nispeten sınırlı” olduğunu belirtti. Lin, “Piyasalar daha önce Trump’tan gelen birçok açıklamanın sonuçsuz kaldığını gördü. Bu nedenle yatırımcılar, yükseliş hareketini teyit etmek için İran’dan daha somut iş birliği işaretleri görmek istiyor” dedi.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Uluslararası gösterge olan Brent petrol vadeli kontratları, cuma gününü 103 doların üzerinde kapatmasının ardından yüzde 4,6 düşüşle varil başına 98,8 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise geçen haftayı 96 doların üzerinde tamamladıktan sonra yüzde 4,7 düşerek 92 dolar seviyesinde işlem gördü.

25 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 4561 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.02 itibarıyla 6708 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.12 itibarıyla 10.968 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.12 itibarıyla 21.935 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 45.108 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 110.021 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.701,61
6.702,42
% 1.08
08:39
Ons Altın / TL
208.151,52
208.266,85
% 0.96
08:54
Ons Altın / USD
4.554,10
4.554,71
% 1
08:54
Çeyrek Altın
10.722,58
10.958,46
% 1.08
08:39
Yarım Altın
21.378,15
21.916,92
% 1.08
08:39
Ziynet Altın
42.890,33
43.699,79
% 1.08
08:39
Cumhuriyet Altını
44.067,00
44.733,00
% 0.06
12:55
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

