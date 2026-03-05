Dolar bugün kaç TL? 5 Mart Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 5 Mart 2026 tarihindeki fiyatı itibarıyla 43,98 TL seviyesinde belirlendi. Bu değer, önceki günlerle kıyaslandığında önemli bir artış göstermektedir. Doların değerindeki bu yükseliş, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Bunun yanı sıra, enflasyon oranları ve genel ekonomik durum da belirleyici rol oynamaktadır. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar karşısında dikkatli olmaya devam ediyor. Yerel para biriminin gücü üzerindeki etkiler de dikkatle izleniyor.

Uluslararası ticarette belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler döviz kurlarını etkiliyor. Doların bu seviyede işlem görmesi, gelişmekte olan ekonomilerde yansımalar yaratıyor. Özellikle ithalatçı firmalar, döviz maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Dolayısıyla, Dolar/TL paritesinin 43,98 TL'den işlem görmesi yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. İşletmeler, bu durumdan etkilenme riskini değerlendiriyor.