Dolar bugün kaç TL? 6 Kasım Perşembe 2025 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru 6 Kasım 2025 itibarıyla 42,11 seviyesine ulaşarak yatırımcıları düşündürüyor. Küresel ekonomik dinamikler ve mali politikalar, döviz kurlarında dalgalanmalara neden olmuştur. Doların yüksek değeri, Türkiye'de enflasyonu artırarak yerel para birimini zayıflatıyor. Bu durum, özellikle ithal ürün fiyatlarını yükseltiyor ve yurt dışı harcamalarını olumsuz etkiliyor. Ekonomistler, döviz kurlarındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

Ezgi Sivritepe

6 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, dolar/TL kuru saat 09:00'da 42,11 seviyesinde işlem görmektedir. Son günlerde küresel ekonomik dinamiklerde değişiklikler yaşandı. Mali politikalar ve enflasyon oranları, döviz kurlarında dalgalanmalara neden oldu. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri, güçlü dolara karşı zor günler geçiriyor. Yatırımcılar için doların yüksek değeri, ekonomik kararları etkiliyor. Türkiye'de enflasyon dolayısıyla dolara olan talep artmıştır. Bu durum, yerel para birimini zayıflatmıştır.

Dolar fiyatındaki artış, hem finansal piyasalara hem de günlük hayata yansımaktadır. Ürün fiyatlarının yükselmesi, ithal ağırlıklı sektörlerin maliyetlerini artırmaktadır. Yurt dışı eğitim ve seyahat gibi harcamalar için döviz ihtiyacı duyan bireyler de olumsuz etkilenmiştir. Ekonomistler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmektedir. Türk ekonomisine etkileri değerlendirilmektedir. Bu süreçte hükümetin alacağı önlemler büyük önem taşır. Yatırımcıların dikkatli olması gereken bir dönemdesiniz. Fiyat hareketleri ve ekonomik veriler izlenmelidir. Gelecekteki olası gelişmelere hazırlık yapılmalıdır.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,09
42,11
% 0.03
09:46
Euro
48,53
48,59
% 0.35
09:46
İngiliz Sterlini
55,08
55,14
% 0.25
09:46
Avustralya Doları
27,40
27,41
% 0.09
09:46
İsviçre Frangı
51,99
52,04
% 0.13
09:46
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.09
09:40
Çin Yuanı
5,90
5,91
% 0.06
09:46
İsveç Kronu
4,40
4,41
% 0.1
09:46
