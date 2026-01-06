Dolar bugün kaç TL? 6 Ocak Salı 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 6 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla, 43,05 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Doların zayıfladığı veya güçlendiği dönemlerde, yatırımcılar piyasa trendlerini takip ediyor. Yüksek enflasyon ve uluslararası ekonomik gelişmeler, dolara olan talebi etkileyen faktörler arasında. Bu nedenle, 43,05 TL'lik kur seviyesi, önemli bir gösterge haline geldi. Hem yurt içindeki tüketiciler hem de ihracatçılar açısından bu durum dikkat çekiyor.

Döviz kurlarındaki bu seviyenin Türkiye ekonomisi üzerinde farklı etkileri olabilir. Yüksek dolar fiyatları, ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu da enflasyonist baskılara yol açabilir. İhracat yapan firmalar ise bu durumdan avantaj sağlayabilir. Özellikle döviz cinsinden gelir elde eden sektörler, güçlü bir dolar sayesinde rekabetçi pozisyonlar elde ediyor. Ancak, doların bu seviyelerde kalıcı olup olmayacağı belirsiz. Küresel ekonomik gelişmelere ve Türkiye'nin mali politikalarına bağlı olarak bu durum değişebilir. Yatırımcılar ve ekonomistler, dolar kurundaki olası değişimleri dikkatle izlemeye devam edecek.