Dolar bugün kaç TL? 6 Ocak Salı 2026 dolar ne kadar?

6 Ocak 2026 tarihi itibarıyla doların fiyatı 43,05 TL olarak belirlendi. Bu kur seviyesi, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor ve yüksek enflasyon ile uluslararası ekonomik gelişmeler dolara olan talebi etkiliyor. Yüksek dolar fiyatları ithalat maliyetlerini artırabilirken, ihracatçı firmalara avantaj sağlıyor. Yatırımcılar dolardaki olası değişimleri dikkatle izlemeye devam ediyor. Türkiye ekonomisinde bu durumun etkileri merakla bekleniyor.

Ezgi Sivritepe

Doların fiyatı, 6 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla, 43,05 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Doların zayıfladığı veya güçlendiği dönemlerde, yatırımcılar piyasa trendlerini takip ediyor. Yüksek enflasyon ve uluslararası ekonomik gelişmeler, dolara olan talebi etkileyen faktörler arasında. Bu nedenle, 43,05 TL'lik kur seviyesi, önemli bir gösterge haline geldi. Hem yurt içindeki tüketiciler hem de ihracatçılar açısından bu durum dikkat çekiyor.

Döviz kurlarındaki bu seviyenin Türkiye ekonomisi üzerinde farklı etkileri olabilir. Yüksek dolar fiyatları, ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu da enflasyonist baskılara yol açabilir. İhracat yapan firmalar ise bu durumdan avantaj sağlayabilir. Özellikle döviz cinsinden gelir elde eden sektörler, güçlü bir dolar sayesinde rekabetçi pozisyonlar elde ediyor. Ancak, doların bu seviyelerde kalıcı olup olmayacağı belirsiz. Küresel ekonomik gelişmelere ve Türkiye'nin mali politikalarına bağlı olarak bu durum değişebilir. Yatırımcılar ve ekonomistler, dolar kurundaki olası değişimleri dikkatle izlemeye devam edecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,03
43,07
% 0.08
09:36
Euro
50,52
50,59
% 0.16
09:36
İngiliz Sterlini
58,38
58,42
% 0.17
09:36
Avustralya Doları
28,97
29,01
% 0.37
09:36
İsviçre Frangı
54,38
54,44
% 0.1
09:36
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 0.02
09:30
Çin Yuanı
6,17
6,17
% 0.18
09:36
İsveç Kronu
4,70
4,70
% 0.19
09:36
