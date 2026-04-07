Dolar bugün kaç TL? 7 Nisan Salı 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları Üzerine Günlük Analiz

7 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 44,61 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak dikkat çekici bir seviyeyi oluşturuyor. Yükselen enflasyon ve değişen faiz oranları, döviz kurlarını etkiliyor. Bu durum, ekonomik istikrarı sorgulanır hale getiriyor. Son dönemdeki küresel piyasalardaki belirsizlikler, dolara olan talebi artırıyor. Sonuç olarak, fiyatlar yükseliyor.

Doların 44,61 TL gibi yüksek bir seviyede işlem görmesi çeşitli riskler barındırıyor. Bireysel yatırımcılar ve işletmeler, bu durumu yakından izliyor. İthalat maliyetlerinin artması, yerli üreticilerin rekabet gücünü zayıflatıyor. Döviz cinsinden gelir elde eden sektörler için ise bu durum olumlu olabiliyor. Fakat, ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı etmemek gerekiyor. Doların güncel fiyatı, Türkiye ekonomisinin genel durumu açısından önemli bir gösterge.