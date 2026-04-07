Dolar bugün kaç TL? 7 Nisan Salı 2026 dolar ne kadar?

Doların güncel fiyatı 7 Nisan 2026 itibarıyla 44,61 TL olarak kaydedildi. Bu yüksek seviye, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve yükselen enflasyonun bir yansıması olarak öne çıkıyor. Ekonomik belirsizlikler, dolara olan talebi artırdı. İthalat maliyetlerindeki artış, yerli üreticilerin rekabet gücünü zorlaştırırken, dövizle gelir elde eden sektörler için avantaj oluşturuyor. Doların bu durumu, Türkiye ekonomisine dair önemli ipuçları sunuyor.

Dolar bugün kaç TL? 7 Nisan Salı 2026 dolar ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Dolar Fiyatları Üzerine Günlük Analiz

7 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 44,61 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak dikkat çekici bir seviyeyi oluşturuyor. Yükselen enflasyon ve değişen faiz oranları, döviz kurlarını etkiliyor. Bu durum, ekonomik istikrarı sorgulanır hale getiriyor. Son dönemdeki küresel piyasalardaki belirsizlikler, dolara olan talebi artırıyor. Sonuç olarak, fiyatlar yükseliyor.

Doların 44,61 TL gibi yüksek bir seviyede işlem görmesi çeşitli riskler barındırıyor. Bireysel yatırımcılar ve işletmeler, bu durumu yakından izliyor. İthalat maliyetlerinin artması, yerli üreticilerin rekabet gücünü zayıflatıyor. Döviz cinsinden gelir elde eden sektörler için ise bu durum olumlu olabiliyor. Fakat, ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı etmemek gerekiyor. Doların güncel fiyatı, Türkiye ekonomisinin genel durumu açısından önemli bir gösterge.

Dolar bugün kaç TL? 7 Nisan Salı 2026 dolar ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,61
44,61
% 0.09
09:16
Euro
51,49
51,51
% 0.03
09:16
İngiliz Sterlini
59,07
59,09
% 0.05
09:16
Avustralya Doları
30,86
30,87
% 0.1
09:16
İsviçre Frangı
55,82
55,84
% -0.02
09:16
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -0.16
09:10
Çin Yuanı
6,49
6,49
% 0.07
09:16
İsveç Kronu
4,71
4,71
% -0.14
09:16
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Mert Hakan Yandaş'tan tepki çeken teşekkür mesajı! O ismi sildi, mesajda adını bile anmadı

Kötü günler geride kaldı! Bornozunu çıkarıp poz verdi

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

