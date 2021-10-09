Dolar bugün ne kadar? İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi dolar ve euro fiyatları!

Cuma gününe 10,28 TL’den başlayan euro da dolara paralel olarak değer kazandı. Dün yüzde 0,28 değer kazanan euro 9 Ekim 2021 Cumartesi sabahı da aynı seviyelerde değerlendi. İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları…
Dolar, 9 Ekim Cumartesi piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda 8,96 TL'den alınırken, 8,99 TL'den satılıyor.
Euro ise yüzde 1,38 değer kazanarak, 10,41 TL bandında işlemlerini sürdürürken, İngiliz sterlini ise 12,21 TL civarında yer alıyor.
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