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  4. Dolar bugün ne kadar? İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi dolar ve euro fiyatları!

Dolar bugün ne kadar? İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi dolar ve euro fiyatları!

09.10.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda TCMB’nin faiz kararının ardından yükselişe geçen döviz kurları, yükselişini sürdürüyor. Haftanın son işlem günü olan cuma günü 8,91 TL’den açan dolar, gün içerisinde de yükselişini sürdürdü.

Cuma gününe 10,28 TL’den başlayan euro da dolara paralel olarak değer kazandı. Dün yüzde 0,28 değer kazanan euro 9 Ekim 2021 Cumartesi sabahı da aynı seviyelerde değerlendi. İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları…

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar, 9 Ekim Cumartesi piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda 8,96 TL'den alınırken, 8,99 TL'den satılıyor.

Euro ise yüzde 1,38 değer kazanarak, 10,41 TL bandında işlemlerini sürdürürken, İngiliz sterlini ise 12,21 TL civarında yer alıyor.

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Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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