Dolardan sert düşüş! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi

Hafta başında dalgalı bir seyirle ilerleyen Dolar ve Euro, aynı seyrine 18 Mart Perşembe günü de devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artışı kararından sonra dolar sert düşüş yaşadı.

DOLAR/ TL KURUNDA SERT DÜŞÜŞ

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltilmesine karar verdi.

Doların bu sabah alış kuru fiyatı 7,4875 TL iken satış kuru fiyatı da 7,5010 TL olmuştu.

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında, dolar alış kuru fiyatı 7,3284 TL iken satış kuru fiyatı da 7,3345 TL oldu.



