FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar düşüşe geçti! 4 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 4 Ekim Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar düşüşe geçti! 4 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 4 Ekim Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

04.10.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL geçtiğimiz hafta boyu anlık olarak değişimler göstermişti. Bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren doların daha düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 4 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 4 Ekim Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın ilk gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 4 Ekim'de aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 4 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

4 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 4 Ekim Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

13341781-728xauto

Son kapanışını 8,8568 TL'den yapan dolar, şu anda 8,8485 TL alış ve 8,8652 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.13 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.01 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,19'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,2797 TL'den yapan euro şu anda 10,2714 TL alış ve 10,2881 TL satış fiyatına sahip.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçtiSkandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti
PARTNERJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurduJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu
Altın fiyatları ne kadar oldu?Altın fiyatları ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

Gizledikleri tüm mal varlıkları ifşa oldu! Şaşırtan isimler

Gizledikleri tüm mal varlıkları ifşa oldu! Şaşırtan isimler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

3 Ekim altın bilezik fiyatları ne kadar?

3 Ekim altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolarda son durum

Dolarda son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.