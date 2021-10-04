Dolar düşüşe geçti! 4 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 4 Ekim Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın ilk gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 4 Ekim'de aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 4 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

4 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 4 Ekim Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,8568 TL'den yapan dolar, şu anda 8,8485 TL alış ve 8,8652 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.13 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.01 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,19'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,2797 TL'den yapan euro şu anda 10,2714 TL alış ve 10,2881 TL satış fiyatına sahip.



