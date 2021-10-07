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Dolar düşüşe geçti! 7 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Ekim Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

07.10.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ekim Perşembe haftanın dördüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık olarak değişimler göstermişti. Bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren doların daha düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 7 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Ekim Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolar düşüşe geçti! 7 Ekim 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Ekim Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar haftanın dördüncü gününde dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 7 Ekim'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 7 Ekim 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

7 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 7 Ekim Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 8,8687 TL'den yapan dolar, şu anda 8,8659 TL alış ve 8,8716 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0.1 iken, günlük değişim yüzdesi ise %-0.07 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,01'lik bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 10,2682 TL'den yapan euro şu anda 10,2632 TL alış ve 10,2732 TL satış fiyatına sahip.


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