Dolar düşüşe geçti! 8 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Eylül Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın üçüncü gününde dolardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren ve yukarı ibreyi işaret eden dolar 8 Eylül'de düşüşe geçti. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 8 Eylül 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

8 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların takip edildiği haftanın üçüncü günü olan 8 Eylül Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,3410 TL'den yapan dolar, şu anda 8,3383 TL alış ve 8,3438 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0.44 iken, günlük değişim yüzdesi ise %-0.09 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

Önceki gün de hareketliliğin devam ettiği euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 9,8864 TL'den yapan euro şu anda 9,8813 TL alış ve 9,8917 TL satış fiyatına sahip.



