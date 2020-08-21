Dolar düşüyor mu? Müjde öncesi dikkat çekici hareketlilik! Dolar düşecek mi?

Dolarda yaşanan hareketliliğe bugün bir yenisi daha eklendi. Dolar düşüyor mu? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağını söylediği müjdesi nedeniyle Dolar/TL kurunda değişim gözlendi. Piyasalarda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, dolar düşüyor mu? Bundan sonra dolar düşecek mi? Dolara ne oldu? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Dolar düşüyor mu?

Uzun süredir vatandaşlar ve yatırımcılar arasında dolar düşer mi konusu tartışılıyordu. Dolar düşecek mi sorusuyla ilgili olarak herkes uzmanlar ve analistler tarafından yapılan dolar yorum ve değerlendirmelerine odaklanmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı müjde açıklaması öncesi Dolar/TL geri çekildi. Dolar kuru çok sayıda insan tarafından merak ediliyor. 15.00’te yapılması beklenen açıklama öncesinde sabah saatlerinde dolar 7.21’e kadar çekildi. Dolar düştü mü sorularıyla beraber dolar neden değer kaybediyor sorusuna da odaklanılıyor.

Dolar neden düşüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü yaptığı açıklamasında cuma günü bir müjde vereceğini ve Türkiye’de yeni bir dönem açılacağını söylemesi üzerine dolar düşecek mi konusu tartışılmaya başlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye için bir eksen değişikliği ve önemli bir süreç olacağının belirtilmesi üzerine beklentiler çok daha fazla arttı. Albayrak açıklamasında, çok daha güzel günlerin bizi beklediğini belirtti. Şimdi bu nedenle dolar düştü mü konusu tartışılıyor. Açıklama sonrasında dolar ne olacak konusu da merak ediliyor. Açıklamanın piyasalarda nasıl karşılık bulacağına ve etkisinin nasıl olacağına göre dolar ne olur sorusuna analistlerden çeşitli yorumların gelmesi bekleniyor.