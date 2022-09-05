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Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

05.09.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikası duruşunu eylülde de sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, Avrupa'daki enerji krizi ve Çin ile ABD arasında devam eden gerginlikle 20 yıl aradan sonra tekrar 110 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve Fed'in şahin politikaları doları diğer para birimleri karşısında desteklemeyi sürdürüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ağustos sonunda gerçekleştirilen Jackson Hole Sempozyumu'nda enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, ultra şahin adımları sürdüreceklerine ilişkin verdiği mesajlar verdi.

Fed yetkililerinin de yaptıkları sözle yönlendirmelerde şahin duruşu korumaları gerektiğine yönelik açıklamaları sonrasında para piyasalarında 75 baz puan faiz artışı ihtimali güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 21 Eylül'de yüzde 56, ECB'nin ise 8 Eylül'de yüzde 67 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Cuma günü, G7 Maliye Bakanları, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planlarını onayladıklarını bildirdi. Söz konusu gelişmenin ardından Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Öte yandan, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam 315 binle beklentilerin hemen üzerinde gerçekleşse de, önceki aya göre önemli şekilde yavaşlama gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle 110,3 ile Haziran 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, şu sıralarda 110'un hemen altında dengelendi.

euro

AVRO/DOLAR PARİTESİ 20 YILIN EN DÜŞÜĞÜNE GERİLEDİ

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta yapacağı toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılsa da, bölgede güçlenen enerji arz sıkıntıları avro/dolar paritesini baskılamayı sürdürüyor.

Bugün 0,9878'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gören parite, şu sıralarda 0,9910'da dengelendi.

Sterlin/dolar paritesi de 1,1443'le Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görürken, tarihi dibine de yakın seyrediyor. Parite şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1480 seviyesinde seyrediyor.

Güçlenen dolar endeksi altının ons fiyatını da baskılamayı sürdürüyor. Üç haftadır düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı 1.711 dolardan işlem görüyor.

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