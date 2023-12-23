Dolar endeksi, dünya genelindeki döviz kurlarını ölçen ve ABD dolarının diğer önemli para birimleri karşısındaki değerini gösteren bir göstergedir. Birçok ekonomik faktör, dolar endeksini etkileyebilir ve savaş bunun en başında gelir.

Savaşın başlıca etkilerinden biri, ekonomik belirsizliği artırmasıdır. Savaş ortamında, ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım genellikle azalır. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü varlıklara yönelmelerine neden olabilir. Altın, tarihsel olarak bu tür belirsiz dönemlerde güvenli liman olarak tercih edilmiştir.

Silah baronları hariç hiçkimsenin istemediği savaşın başlamasıyla birlikte, yatırımcılar genellikle dolar talebinde bir artış yaşar. Bu da doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açabilir. Ancak, bu durum her zaman geçerli değildir. Savaşın uzun vadeli ekonomik etkileri, kısa vadeli oynaklıkla karışabilir. Küreselleşen dünyada savaş ağır sonuçlara neden olmaktadır.

Öte yandan, savaşın maliyeti de düşünülmelidir. Savaşın uzun vadeli maliyetleri, bir ülkenin bütçe dengesini etkileyebilir. Büyük savunma harcamaları, bütçe açıklarına neden olabilir. Bu durumda, piyasalarda ve yatırımcılarda dolar endeksine karşı güven kaybı yaşanabilir, ki yaşanan da mevcutta ve güncelde budur.

Savaşın dolar endeksi üzerindeki etkisi ayrıca enerji piyasaları aracılığıyla da hissedilir. Savaşlar genellikle enerji kaynaklarına erişimi etkiler ve enerji fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir. Bu durum, dolar endeksi üzerindeki baskıyı artırabilir.

Gün içi ticaret yapan bireyler için, gün içi ticaretin hız ve hassasiyet gereksinimlerini karşılamak adına en uygun hisse senedi tarayıcısını seçmek önemlidir. Ekonomik çözümler arayanlar için, bütçelerini zorlamadan değerli içgörüler sunabilen ücretsiz hisse senedi tarayıcılarının varlığını bilmek önemlidir. Dolar endeksi gibi varlıkları nasıl alacağınızı öğrenin ve yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek için adımlar atın.

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Grafik TradingView’den

Amerikan Dolar Endeksi 101.709 seviyesinde ağır bir düşüş sonrası 100 desteğinin üzerinde gerilemektedir. Süpertrend sık sat sinyalleri vermektedir.

Fibonacci ve Smart Money Concept osilatörü 99 desteğini ve 105 direncini göstermektedir. 111 direncinin çok gerisinde işlem gören dolar endeksi akıllara savaşın bitiminde tekrar doların eski alım gücüne ulaşabilip ulaşamayacağı sorunsalını gündeme getirmektedir.

7 Ekimde global piyasada kaybedilen multi milyonlar sonrası, 2024 ‘te 90 seviyesini çok iyimser bulmaktadır. Türk lirası dolar karşısında değer kaybederken KKM’a devam edilmesi olumlu karşılanmaktadır ve 2024’te orta sınıfın alım gücünün korunması için doların 30 TL’nin altında olması önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, savaşın dolar endeksi üzerindeki etkisi karmaşıktır ve birçok faktöre bağlıdır. Kısa vadeli oynaklık ve güvenli liman talebi, doların değer kazanmasına neden olabilir. Ancak, uzun vadeli maliyetler ve ekonomik belirsizlik, dolar endeksi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Boykotu devam ettirmek bir karakter meselesidir. Globalleşmeyi ve küresel topyekün büyümek için boykot yapmak gerekmektedir ve böylece siyonist silah lobileri dünyada Filistinli ve Yahudi, bunun yanında herkesin yaşama hakkının koşulsuz kabul etmek zorunda kalacaktır. Nazi Almanyası başta olmak üzere savaşın ve soykırımın kazananı olmadığını tarih yazmıştır.







