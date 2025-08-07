FİNANS

Dolar endeksi Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk kez aylık bazda yükseldi

Dolar endeksi, temmuzda yüzde 3,5 yükselerek Başkan Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinden bu yana ilk kez aylık bazda artış kaydederken, ABD ekonomisine yönelik veriler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, dolar endeksinde yükselişi destekledi.

Dolar endeksi Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk kez aylık bazda yükseldi

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksinde Trump'ın politikalarının ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişelerle yıl genelinde düşüş eğilimi göstermişti.

Dolar endeksinde görülen bu düşüşte, Trump'ın ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağına dair haberler, Fed'in ABD ekonomisindeki büyüme risklerine karşı faiz indirimine gideceğine dair öngörüler, Çin ile tırmanan gerilimin ekonomik belirsizlikleri artırması etkili oldu.

Analistler, dolardaki değer kaybının yatırımcıların Trump'ın korumacı politikalarına dolar varlıklarını satarak yanıt verdiğini ve bu durumun dolar endeksinde aşağı yönlü baskıya sebep olduğuna işaret ediyor.

Dolar endeksi, bu gelişmelerle temmuz ayının başında 96,4 seviyesine kadar gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

DOLAR ENDEKSİ MAYISTAN BU YANA İLK DEFA 100 SEVİYESİNİN ÜZERİNİ TEST ETTİ

Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi, temmuz ayının özellikle ikinci yarısından itibaren yükselişe geçti. Böylece temmuzda yüzde 3,5 yükselerek 100 seviyesine ulaşan endeks, Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk kez aylık bazda yükseliş göstermiş oldu. Ayrıca dolar endeksi, mayıs ayından bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerini de test etmiş oldu.

ABD'de geçen ay açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin hala gücünü koruduğuna işaret etmesi, dolar endeksindeki yükselişte etkili oldu. Burada özellikle ABD'de istihdam piyasasının iyileşmeye devam etmesi ve ekonomik verilerin istikrarlı büyümeyi yansıtması önemli rol oynadı.

Fed'in faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söylemesi de doları diğer para birimleri karşısında destekledi.

Londra merkezli Ballinger Group FX Piyasalar Analisti Kyle Chapman, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, doların yılın ilk yarısında 1970'lerden bu yana en kötü performansını gösterdiğini belirtti.

ABD'de ağustosta açıklanan temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisiyle beklentiler tersine dönmüş olsa da hazirana ilişkin açıklanan tarım dışı istihdam verisinin genel olarak beklentilerden daha iyi olduğunu ve büyük belirsizliğe rağmen yavaşlayan ancak yine de sağlam bir ekonomi tablosu çizdiğini dile getiren Chapman, "ABD'nin fiili gümrük vergisi oranları Trump'ın iktidara gelmesinden önceki seviyeye göre hala çok yüksek ancak son dönemdeki ticaret anlaşmaları riskleri azalttı ve görünüm 2 Nisan'a göre belirgin şekilde daha iyi." dedi.

Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley de ABD'de resesyon korkularının azalmasıyla S&P 500 endeksinin haziran ayından bu yana bir dizi yeni zirveye ulaştığını ancak dolar endeksinin çoğunlukla geri planda kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Avro/dolar paritesindeki düşüşün kısmen Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin olumsuz yorumların artmasıyla tetiklendiğini ifade eden Foley, bu durumun ekonomistlerin Almanya'daki büyümenin bu yıl durgun bir görünüm sergileyeceği yönündeki öngörülerini desteklediğini aktardı. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Dolar endeksi, Trump'ın politikalarının ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişelerle yıl boyunca düşüş gösterdi.
  • Düşüşte, Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alacağı yönündeki haberler ve Çin ile gerilimlerin etkisi oldu.
  • Temmuz ayının başında 96,4 seviyesine gerileyen dolar endeksi, ardından temmuzun ikinci yarısında yükselişe geçti ve yüzde 3,5 artışla 100 seviyesini test etti.
  • ABD'deki makroekonomik verilerin ekonominin gücünü koruduğunu göstermesi, dolardaki yükselişin sebebi oldu.
  • Doların yılın ilk yarısında kötü performans gösterdiği, ancak son dönemdeki ticaret anlaşmalarının riskleri azalttığı ifade edildi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,65
40,65
% 0.02
13:47
Euro
47,56
47,56
% 0.27
13:47
İngiliz Sterlini
54,49
54,51
% 0.31
13:47
Avustralya Doları
26,52
26,54
% 0.37
13:47
İsviçre Frangı
50,42
50,44
% 0.02
13:47
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.61
13:40
Çin Yuanı
5,66
5,66
% 0.05
13:40
İsveç Kronu
4,23
4,24
% 0.08
13:47
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump dolar
