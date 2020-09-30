FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar, euro, altın alımında vergi düştü! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dolar, euro, altın alımında vergi düştü! Resmi Gazete'de yayımlandı

DOVİZ HABERLERİ  | 30.09.2020 09:01 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre altın, dolar, euro alımında uygulanan yüzde 1’lik vergi binde 2’ye çekildi.

Dolar, euro, altın alımında vergi düştü! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bazı işlemlerde vergi oranları düşürüldü.

Alınan karara göre altın, dolar, euro alımı işlemlerinde uygulanan yüzde 1’lik vergi binde 2’ye çekildi.

Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı.

Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.

STOPAJDA DA DÜZENLEME

Mevduat hesaplarından alınan stopajda da düzenlemeye gidildi.

Yıl sonuna kadar düşürüldü; 6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.


Mevduat faizlerinden;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e,

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilirken,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.

Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen,içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Gümüş fiyatları tekrar hareketlendi!Gümüş fiyatları tekrar hareketlendi!
Dolardan yeni rekor...Dolardan yeni rekor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Kapadokya’da kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu
Kapadokya’da kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Kendiliğinden yetişiyor, tezgahta 10 lira
Kendiliğinden yetişiyor, tezgahta 10 lira
Kasa kasa satılıyor! Fiyatı 10 lira
Kasa kasa satılıyor! Fiyatı 10 lira
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolardan rekor üstüne rekor... Dolar kuru bugün ne kadar? 30 Eylül 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolardan yeni rekor...
Dolarda yükseliş sürüyor
Dolarda yükseliş sürüyor
Dolardan rekor üstüne rekor... Dolar kuru bugün ne kadar? 29 Eylül 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolardan yeni rekor...
Dolar haftaya hareketli başladı
Dolar haftaya hareketli başladı
Doların ateşi sönmüyor... Dolar kuru bugün ne kadar? 28 Eylül 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Doların ateşi sönmüyor...
BDDK'dan gelen swap hamlesiyle dolar düşüşe geçti
BDKK'nın hamlesi sonrası dolarda düşüş

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.