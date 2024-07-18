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Dolar, Euro ile borçlananlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar: Türk Lirası ayarı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.07.2024 09:54
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Dövizle borçlananları ilgilendiren kritik karar Yargıtay'dan geldi. Dolarkur hesabıyla Türk Lirası ile mi ödenecek derken karar belli oldu. Döviz borçları için açılan davalarda icra takibi tarihindeki kur üzerinden hesaplama yapılacak, borç Türk lirasıyla ödenecek.

Dolar, Euro ile borçlananlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar: Türk Lirası ayarı!

Yargıtay, yabancı para ile alacak verecek davalarına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yargıtay, kamu düzeni vurgusu yaparak, Türk Lirası ayarı getirdi. Yargıtay’a göre mahkemeler artık döviz borçları için açılan davalarda, icra takibi tarihindeki kur üzerinden hesaplama yapacak ve Türk lirası karşılığını belirleyecek.

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MAHKEME ALACAĞIN DÖVİZLE ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Yargıtay’ın gündemine yansıyan dava konusu olay İstanbul’da yaşandı. Kira anlaşmazlığı davasında dolar ile kiraya verdiği mülkün kirasını alamayan ev sahibi, icra takibi başlattı. Kiracı, takibe itiraz edince dosya mahkemenin gündemine geldi. Davayı kabul eden yerel mahkeme, kirasını ödemeyen kiracının tahliyesine karar vererek, ev sahibine asıl alacağın yüzde 20’si oranında icra inkâr tazminatı ödemesine hükmetti. Mahkeme, alacağın yabancı para ile ödenmesine karar verdi.

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DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Karara yapılan itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince reddedilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi. Kirasını ödemeyen borçlunun tazminatla sorumlu tutulmasını yerinde bulan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, ödenmeyen borçların ve tazminatın yabancı para ile ödenmesine karar verilmesini isabetsiz buldu.

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Daire “Yabancı para alacağının takip tarihindeki Merkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk lirası karşılığı belirlenerek hükmedilmesi gerekirken yabancı para esas alınmak suretiyle karar verilmesi isabetsiz olmuştur” dedi İlk derece mahkemesinin kararını düzelterek onayan Daire, kararının gerekçesinde kamusal düzen vurgusu yaptı. Kararda, bu konunun toplum düzenin korunması için gerekli olan kamu düzeni ile ilgili olduğu ve bu durumun resen gözetilmesi gerektiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro mahkeme dolar kur
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