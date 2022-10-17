Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 17 Ekim Pazartesi euro, sterlin ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro ile sterlin'de son durum 17 Ekim 2022 Pazartesi merak konusu koldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte 17 Ekim Pazartesi euro, sterlin ve dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 17.5773 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5661 TL alış, 18,5885 satış fiyatından işlem gördü.

17 Ekim 2022 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,28'lik artışla yapan euro 18,0997 TL'den seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0879 TL alış, 18,1116 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,8796 TL'den gerçekleştiren sterlin 20,8610 TL alış, 20,8982 TL satış fiyatından işlem gördü.

