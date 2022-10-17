FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 17 Ekim Pazartesi euro, sterlin ve dolar fiyatları!

Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 17 Ekim Pazartesi euro, sterlin ve dolar fiyatları!

17.10.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlinde son durum piyasaların açılacağı 17 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün önceki kapanışını 17.5773 TL'den yapan USD, 18,5661 TL alış, 18,5885 satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 18,0997 TL'den yapan Euro ise 18,0879 TL alış, 18,1116 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü dolar ne kadar? İşte 17 Ekim Pazartesi günü güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 17 Ekim Pazartesi euro, sterlin ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro ile sterlin'de son durum 17 Ekim 2022 Pazartesi merak konusu koldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte 17 Ekim Pazartesi euro, sterlin ve dolar fiyatları...

d

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 17.5773 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5661 TL alış, 18,5885 satış fiyatından işlem gördü.

17 Ekim 2022 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

e1

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,28'lik artışla yapan euro 18,0997 TL'den seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0879 TL alış, 18,1116 TL satış fiyatından el değiştirdi.

e2

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,8796 TL'den gerçekleştiren sterlin 20,8610 TL alış, 20,8982 TL satış fiyatından işlem gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahminiİşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Vatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacakVatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacak
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar döviz kuru sterlin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Konut satışları düştü ama Ruslar Türkiye'den ev almaktan vazgeçmedi! Bir yılda yüzde 199 arttı

Konut satışları düştü ama Ruslar Türkiye'den ev almaktan vazgeçmedi! Bir yılda yüzde 199 arttı

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar...

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar...

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.