DOLAR FİYATI 20 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 20 Kasım 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi günü dolar ve euro alış - satış fiyatları...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar son kapanışını 28.6895 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.6811 liradan, satış fiyatı ise 28.6980 liradan işlem görüyor.

EURO ALIŞ - SATIŞ FİYATINDA SON DURUM

Yüzde 0.40'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.3906 TL'den yapan euro şu anda 31.3252

TL alış ve 31.4561 TL satış fiyatına sahip.

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