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DOLAR FİYATI 30 KASIM 2023: Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

30.11.2023 06:52 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi güncel rakamları öğrenmek için döviz kuru canlı ve anlık takip ekranını internette araştırıyor. Peki, 30 Kasım 2023 Perşembe günü dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte, euro ve dolar kuru canlı ve anlık takip ekranı

DOLAR FİYATI 30 KASIM 2023: Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün euro ve dolar alış - satış fiyatında geçerli olan güncel rakamlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 30 Kasım 2023 Perşembe gününe ilişkin dolar ve euro canlı takip ekranı...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.9450 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9139 liradan, satış fiyatı ise 28.9761 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.26'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.8368'den yapan euro şu anda 31.8277 TL alış ve 31,8460 TL satış fiyatına sahip.

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