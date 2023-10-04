DOLAR FİYATI 4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 4 Ekim 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 27.5335 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.5066 liradan, satış fiyatı ise 27.5605 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.033'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8496 TL'den yapan euro şu anda 28.8307 TL alış ve 28.8686 TL satış fiyatına sahip.

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