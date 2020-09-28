Dolar haftaya hareketli başladı

Piyasalar haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve BDDK'nın swap adımlarıyla 7,51'e kadar gerileyen dolar/TL, haftanın ilk saatlerinde 7,8'in üzerini gördü. İllikit piyasada yaşanan hareketlilik sonrası, sabah saatlerinde kur 7,67-7,68 düzeyinde dengelendi. Ancak piyasalarda işlemlerin başlamasıyla birlikte kur yeniden hareketlendi ve 7,73-7,74 bandına kadar tırmandı. Gece yarısı yaşanan yükselişte dolar/TL, 7,8569'u gördü.

Saat 09:55 itibarıyla dolar/TL 7,7350'den euro/TL ise 8,9950'den el değiştiriyor. Borsa İstanbul da güne yatay bir başlangıç yaparak yüzde 0,07 artışla 1.124 puandan açıldı.

