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  4. DOLAR için kritik tahmin! DİKKAT uzman isim tarih vererek uyardı: İşte 2 Mart 2023 dolar ve euro alış-satış fiyatları!

DOLAR için kritik tahmin! DİKKAT uzman isim tarih vererek uyardı: İşte 2 Mart 2023 dolar ve euro alış-satış fiyatları!

02.03.2023 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı uyarısı sonrası 2 Mart 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel rakamlar, haftanın dördüncü işlem gününde merak konusu oldu. Öte yandan gram altın 1.113,51 TL alış, 1.113,70 TL satış; Cumhuriyet altını ise 7.340,00 TL alış, 7.414,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 2 Mart 2023 dolar ve euro fiyatları...

DOLAR için kritik tahmin! DİKKAT uzman isim tarih vererek uyardı: İşte 2 Mart 2023 dolar ve euro alış-satış fiyatları!

Dolar, euro ve sterlin ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından merak konusu olurken konuya ilişkin dikkat çeken bir uyarı da Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Uzman isim, dolar borcu olanlar için satış uyarısında bulundu. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 2 Mart 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8833 TL'den yaptı.

Dolar 18.8808 TL alış fiyatından, 18.8859 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.1137 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.1061 TL alış ve 20.1215 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.6946 TL'den yaptı.

Euro 22.6812 TL alış fiyatından, 22.7080 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN İSİMDEN DOLAR UYARISI

Dolar konusunda uyarıda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş doların genel vadede 24 TL ile 25 TL seviyelerine yükseleceğini vurguladı.

Öte yandan Euro fiyatlarında artışların yaşanacağına dikkat çeken İslam Memiş, dövizde yükselmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

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