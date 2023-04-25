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  4. Dolar için kritik uyarı! 'Karaborsaya düşebilir' dedi, rakam verdi: "40 TL olacak!" İşte 25 Nisan 2023 Salı dolar ve euro fiyatları...

Dolar için kritik uyarı! 'Karaborsaya düşebilir' dedi, rakam verdi: "40 TL olacak!" İşte 25 Nisan 2023 Salı dolar ve euro fiyatları...

25.04.2023 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ekonomist Selçuk Geçer'in açıklaması sonrası 25 Nisan 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bankalarda döviz alım satımı yaparken aradaki farkın 2 TL'yi bulduğunu ifade eden uzman isim uyarıda bulundu. Geçer, doların 40 lira olabileceğini belirtti. Peki, Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 25 Nisan 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar için kritik uyarı! 'Karaborsaya düşebilir' dedi, rakam verdi: "40 TL olacak!" İşte 25 Nisan 2023 Salı dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde (25 Nisan 2023 Salı) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye'de bir devalüasyon tehlikesi olduğunu söyledi. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 25 Nisan 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

"DOLAR 35-40 TL'Yİ GEÇEBİLİR"

Dolar konusunda kritik uyarı ekonomist Selçuk Geçer'den geldi.

Uzman isim dolar kurunun karaborsaya düşebileceğini belirtip rakamların 35-40 TL'yi bulabileceğini söyledi.

İşte Geçer'in o açıklaması:

"Şu anki endişemiz şu; dolar kuru karaborsaya düşebilir ve bu makaslar daha da açılabilir. Bu da önümüzdeki dönemde makro ekonomik sıkıntılar hele hele bu karaborsa ortamı nedeniyle kaçınılmaz bir devalüasyon işaret edebilir. İyi ihtimal 35-40 lira, kötü ihtimal kontrolden çıkıp aynı 5 Nisan 1994'te olduğu gibi katlanarak artabilir."

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4088 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.4049 liradan, satış fiyatı ise 19.4128 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,30'lUK bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4548 TL'den yapan euro şu anda 21.4487 TL alış ve 21.4611 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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