Dolar için kritik uyarı! 'Karaborsaya düşebilir' dedi, rakam verdi: "40 TL olacak!" İşte 25 Nisan 2023 Salı dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde (25 Nisan 2023 Salı) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye'de bir devalüasyon tehlikesi olduğunu söyledi. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 25 Nisan 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

"DOLAR 35-40 TL'Yİ GEÇEBİLİR"

Dolar konusunda kritik uyarı ekonomist Selçuk Geçer'den geldi.

Uzman isim dolar kurunun karaborsaya düşebileceğini belirtip rakamların 35-40 TL'yi bulabileceğini söyledi.

İşte Geçer'in o açıklaması:

"Şu anki endişemiz şu; dolar kuru karaborsaya düşebilir ve bu makaslar daha da açılabilir. Bu da önümüzdeki dönemde makro ekonomik sıkıntılar hele hele bu karaborsa ortamı nedeniyle kaçınılmaz bir devalüasyon işaret edebilir. İyi ihtimal 35-40 lira, kötü ihtimal kontrolden çıkıp aynı 5 Nisan 1994'te olduğu gibi katlanarak artabilir."

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4088 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.4049 liradan, satış fiyatı ise 19.4128 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,30'lUK bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4548 TL'den yapan euro şu anda 21.4487 TL alış ve 21.4611 TL satış fiyatına sahip.

