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Dolar için Ramazan Bayramı öncesi kritik uyarı: "20,30 TL'yi görebiliriz" İşte 18 Nisan 2023 Salı dolar ve euro fiyatları!

18.04.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası 18 Nisan 2023 Salı günü yakından takip ediliyor. Öte yandan euro fiyatları da arama motorlarında sorgulanıyor. İslam Memiş, Ramazan Bayramı öncesi kritik uyarıda bulundu. Dolar için pozitif durumun sürdüğünü belirten uzman isim "Serbest piyasada 20,30'u görebiliriz." ifadesini kullandı. Ayrıca, bugün altın fiyatları, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar için Ramazan Bayramı öncesi kritik uyarı: "20,30 TL'yi görebiliriz" İşte 18 Nisan 2023 Salı dolar ve euro fiyatları!

Dolar ve euro fiyatları Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamasının ardından 18 Nisan 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan gram altın bugün 1.246,86 TL alış, 1.247,07 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Cumhuriyet altını ise 8.565,00 TL alış, 8.722,0,0 TL satış fiyatından işlem görüyor. Dolar ve euro fiyatlarında son durum hakkında bilgi
edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte, 18 Nisan 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

DOLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Dolar için kritikbir uyarıda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, Ramazan Bayramı sebebiyle 20 Nisan Perşembe günü öğleden sonra piyasaların kapanacağını anımsattı.

"POZİTİF DURUM SÜRÜYOR"

Uzman isin, ekranlara görünen fiyatı 19,35 TL olsa da dolar TL kurunun 20,05 civarında işlem gördüğünü belirtti. Dolar için pozitif durumun srdüğünü vurgulayan Memiş; "Serbest piyasada 20,30'u görebiliriz. Orta ve uzun vadede 24 ile 25 lira bant aralığına dikkat edilmeli.'' ifadelerini kullandı.

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.3928 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.3895 liradan, satış fiyatı ise 19.3963 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.15'lik bir değişim yaşayan euro ise önceki kapanışını 21,2146 TL'een yaptı.

Euro bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Euro şu anda 21.5054 TL alış ve 21.2239 TL satış fiyatına sahip.

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