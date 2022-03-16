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Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar? 16 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 16 Mart 2022 Çarşamba

16.03.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kaç TL? sorusunun yanıtı haftanın üçüncü gününde dolar almak ya da dolar bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Dolar geçtiğimiz haftayı yukarı yönlü seyir ile tamamlamıştı. Rusy Ukrayna savaşı sebebiyle döviz kurlarında son durum merak konusu oldu. Peki Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 16 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar? 16 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 16 Mart 2022 Çarşamba

16 Mart Çarşamba dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın üçüncü gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi doların son 9 aylık süreçte yükselmesi; faiz artışı sonrasında da düşüşe geçmesi dikkat çekti. Bu kapsamda vatandaşlar Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 16 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 16 Mart 2022 Çarşamba Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

Dolar kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

DOLAR KAÇ TL? 16 MART 2022 ÇARŞAMBA

Geçtiğimiz hafta 15 TL sınırına kadar yükselen dolar/TL, dalgalı seyrine devam ediyor. Geçiğimiz gün ABD Doları kuru 14,8099 TL olarak belirlendi. Saat 08:04 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,8079 TL olurken, satış fiyatı ise 14,8079 TL oldu.

16 Mart güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

Dolar kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

EURO KAÇ TL?

Geçtiğimiz gün güncel Euro kuru 16,2805 TL olarak belirlendi. Saat 08:06 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,2790 TL ve satış fiyatı ise 16,2790 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Rusya Ukrayna
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