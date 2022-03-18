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Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar? 18 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 18 Mart 2022 Cuma

18.03.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kaç TL? sorusunun yanıtı haftanın beşinci gününde dolar almak ya da ellerindeki dolarları bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar geçtiğimiz haftayı yukarı yönlü seyir ile tamamlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED)’in faiz kararını duyurmasının ardından Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Peki Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 18 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar? 18 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 18 Mart 2022 Cuma

18 Mart Cuma dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın beşinci gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararını geçtiğimiz Çarşamba günü açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yüzde 14 olan faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakma kararı aldı. Bu kapsamda vatandaşlar Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 18 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 18 Mart 2022 Cuma Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL? 18 MART 2022 CUMA

Geçtiğimiz hafta 15 TL sınırına kadar yükselen dolar/TL, dalgalı seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz gün Dolar/TL, 14,68-14,70 civarında değerlendi. 18 Mart Cuma günü güncel dolar ve euro fiyatları bilgisine, piyasalar açıldığında eş zamanlı oılarak yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

Geçtiğimiz gün, euro/TL ise 16,23 düzeyinde işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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