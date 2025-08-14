Dolar kaç TL, euro kaç TL? Dolar ve euro fiyatında son durum (14 Ağustos 2025 Perşembe)

Dolar fiyatı ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,7750'den tamamlamıştı.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar? Serbest piyasada 40,7850 liradan alınan dolar, 40,7870 liradan satılıyor. 47,8460 liradan alınan euro satış fiyatı ise 47,8480 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,7460, euronun satış fiyatı ise 47,7300 lira olmuştu.

DOLAR VE EURO FİYATI SON DURUM

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,7710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,8390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 55,5680'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişki beklentiler gücünü korurken, yarın gerçekleştirilmesi planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin sonuçlarına dair belirsizlikler jeopolitik risklerin ön planda kalmasına neden oluyor.

ABD'de açıklanan enflasyonun korkulduğu kadar hızlanmamasıyla Fed'in faiz indirimine ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, küresel piyasalarda risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor. Fed'in faiz indirimine gideceğine dair iyimserlik, ticari gerilimlerin hafiflemesi ve şirket bilançolarının iyi gelmesi pay piyasalarını destekleyen ana nedenler arasında yer alıyor.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonu için yüzde 24 ve 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'ndeki gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır