A101'e kano seti geliyor! 11 Haziran 2026 A101 kataloğu

A101’e yaz sezonu ve ev ihtiyaçları için rengarenk ürünler geliyor. Deniz ve havuz keyfi için çocuk deniz simitleri, şişme kolluklar, can yelekleri, deniz yatakları ve yüzücü gözlüklerin yanında trambolin, su parkı ve şişme havuzlar ile şişme kano, bot ve elektrikli mopedler dikkat çekiyor. Evini yenilemek isteyenlere akıllı televizyonlar, buzdolabı, çamaşır makinesi, küçük ev aletleri, şık mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünleri de bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bestway lisanslı kulaklı çocuk deniz simidi 299 TL

Bestway lisanslı kulaklı çocuk deniz simidi 299 TL

Bestway lisanslı çocuk deniz simidi 169 TL

Bestway lisanslı çocuk deniz simidi 169 TL

Bestway sevimli hayvanlar çocuk yüzme simidi 159 TL

Bestway Mickey & Friends plaj topu 199 TL

Bestway çocuk deniz simidi 149 TL

Bestway tropikal baskılı çocuk deniz simidi 129 TL

Bestway swim safe can yeleği 299 TL

Bestway tekerlek deniz simidi 299 TL

Bestway çocuk yüzme simidi 249 TL

Bestway lisanslı çocuk şişme kolluk 169 TL

Bestway çocuk şişme kolluk 99,50 TL

Bestway şişme kolluk 119 TL

Bestway klasik plaj topu 99,50 TL

Bestway desenli çocuk şişme kolluk 99,50 TL

Disney lisanslı çocuk şişme kolluk 169 TL

Disney lisanslı plaj topu 199 TL

Disney lisanslı şişme can yeleği 349 TL

Disney lisanslı çocuk can simidi 169 TL

Bestway spark wave yetişkin dalış maskesi ve şnorkel set 599 TL

Bestway aqua burst essential çocuk yüzücü gözlüğü 99,50 TL

Bestway aqua burst essential yüzücü gözlüğü 129 TL

Bestway şnorkel-maske-palet seti 899 TL

Bestway explora dalış maskesi, şnorkel, palet seti 799 TL

Bestway aqua champ çocuk dalış maskesi 249 TL

Bestway aqua champ çocuk dalış maskesi ve şnorkel seti 299 TL

Bestway yetişkin dalış maskesi 299 TL

Bestway accelera yetişkin yüzücü gözlüğü 169 TL

Bestway dominator maske yetişkin dalış maskesi 399 TL

Bestway çocuk yüzücü gözlüğü 99,50 TL

Plaj havlusu mandalı 2'li 34,50 TL

Bestway silikon burun mandalı ve kulak tıkacı seti 99,50 TL

Bestway şişme oyun havuzu 829 TL

Bestway şişme oyun havuzu 599 TL

Bestway şişme oyun havuzu 399 TL

Bestway fileli sultan koltuğu 699 TL

Bestway şeffaf pencereli deniz yatağı 599 TL

Bestway çift çember mini bebek havuzu 249 TL

Bestway sultan deniz yatağı 849 TL

Bestway summer essential deniz yatağı 349 TL

Bestway mini sörf şişme binici 399 TL

Bestway hamak deniz yatağı 599 TL

Bestway el pompası 199 TL

Bestway yüzen havuz koltuğu 649 TL

Bestway 3'lü simit bebek bot binici 599 TL

Xtreme Air - 3,66 m bahçe trambolini 19,999 TL

H2OGO! Turbo Splash çocukları için şişme mega su parkı 34,999 TL

Hydro-Force Oceana kürekli şişme sup-sörf ve kano seti 14,999 TL

Hydro-Force Mirovia Pro-Sport bot 42,999 TL

Hydro-Force Rapid X2 2 kişilik şişme kano seti 7,999 TL

Hydro-Force Rapid X1 tek kişilik şişme kano seti 6,799 TL

Su sporları kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Onvo 65" frameless 4K UHD google QLED TV 27,999 TL

Onvo 65" frameless 4K UHD google QLED TV 27,999 TL

Hi-Level 55" frameless UHD QLED webos TV 18,999 TL

Onvo 55" frameless 4K UHD google QLED TV 19,499 TL

Nordmende 50" Q50NM1105 QLED TV 16,999 TL

Thull bluetooth parti hoparlörü 749 TL

Thull bluetooth hoparlör 399 TL

Thull bluetooth hoparlör 699 TL

Thull kablosuz kulak üstü kulaklık 599 TL

Thull kablosuz kulak üstü kulaklık 499 TL

Thull TWS kulak içi kulaklık 449 TL

Thull TWS kulak içi kulaklık 379 TL

Thull TWS kulak içi kulaklık 449 TL

Thull 10.000 mAh powerbank 499 TL

Thull 5.000 mAh powerbank 399 TL

Thull 5.000 mAh kablosuz powerbank 599 TL

Thull duvar şarj cihazı 299 TL

Thull 3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazı 399 TL

Thull hızlı şarj kablosu 75 TL

Thull 4'ü 1 arada hızlı şarj kablosu 129 TL

Thull hızlı şarj kablosu 75 TL

Thull kablosuz klavye 349 TL

Thull kablosuz optik mouse 149 TL

Thull manyetik kablosuz şarj cihazı 299 TL

Thull araç içi telefon tutucu 149 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

SEG NF 4631 no-frost buzdolabı 24,499 TL

SEG NF 4631 no-frost buzdolabı 24,499 TL

Flavel CM 911S INV silver çamaşır makinesi 17,499 TL

Flavel siyah turbo cam ankastre set 14,999 TL

Flavel STF 65 mekanik silindirik termosifon 65 L 8,499 TL

Kiwi KWP-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 8,499 TL

Schafer chef mix mega blender set 2,499 TL

English Home sürahi blender 1,699 TL

Sinbo SCM-9047 cam elektrikli cezve 499 TL

Sinbo STM-5850 çelik çay makinesi 1,399 TL

Schafer tosthaus tost makinesi 2,199 TL

Pierre Cardin saç düzleştirici 559 TL

Kiwi KFAN-7417L stantlı vantilatör 999 TL

Kiwi KFAN-7691 soğuk buharlı vantilatör 3,299 TL

Aprilla 4035 araç süpürgesi 579 TL

Singer expert ütü 1,399 TL

Aprilla AHC 5035 profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 799 TL

Küçük mutfak aletlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 54,990 TL

APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 54,990 TL

Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 32,990 TL

APEC APX7 200 CC benzinli motosiklet 99,000 TL

Katlanabilir bisiklet 8,899 TL

Ola EFB5 sport katlanabilir elektrikli bisiklet 32,500 TL

Otomotiv kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kiwi garden KGMT-751 benzinli çapa makinesi 7,999 TL

Kiwi garden KGMT-751 benzinli çapa makinesi 7,999 TL

Piranha avuç taşlama 999 TL

Piranha dekupaj testere 849 TL

Kiwi garden şarjlı testere 1,399 TL

Piranha çok amaçlı alet seti 1,049 TL

Piranha titreşimli zımpara makinesi 1,099 TL

Piranha darbeli matkap 999 TL

Piranha sıcak silikon tabancası 199 TL

Piranha multi başlıklı profesyonel şarjlı vidalama 1,359 TL

Piranha kırılabilen şarjlı vidalama 499 TL

Piranha şarjlı vidalama 1,149 TL

Piranha lehim havyası seti 369 TL

Sizin için indirimli yapı market ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Lav desenli saklama kabı 59,50 TL

Lav desenli saklama kabı 59,50 TL

Lav Calista kısa meşrubat bardağı 44,50 TL

Lav Calista uzun meşrubat bardağı 49,50 TL

Lav desenli rimli başucu sürahisi 149 TL

Küre buzluk 20 TL

Çay bardağı taşıma kabı 119 TL

Rendeli limon sıkacağı 79,50 TL

2 katlı lunch box 149 TL

Seramik dik çerezlik 49,50 TL

Seramik salata tabağı 119 TL

Seramik makarna tabağı 129 TL

Viapot badya seti 5'li 199 TL

Magnetli kapı sinekliği 149 TL

Pencere sinekliği 59,50 TL

Pencere sinekliği 69,50 TL

Tantitoni ahşap saplı silikon spatula seti 2'li 99,50 TL

Tantitoni silikon pilav kaşığı ve kepçe 79,50 TL

Pratik katlanır sehpa 299 TL

Ayna çeşitleri 99,50 TL

Kovalı tuvalet kağıtlık 379 TL

Silikon tuvalet fırçası hazneli 109 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Galt ayaklı fileli pota 379 TL

Galt ayaklı fileli pota 379 TL

Mgs yumuşak top atan oyuncak 419 TL

Mgs su tabancası 119 TL

Mgs 3 tekerlekli bisiklet 599 TL

Mgs oyuncak plaj kovası 119 TL

Dolu oyuncak balon tabancası 159 TL

Mgs oyuncak büyük kamyon 729 TL

Mgs oyuncak bebek havuz seti 449 TL

Oyuncak sevimli iş makinesi 159 TL

Power workers traktör römorklu ve kepçeli 269 TL

Plaj kum kalıbı kale 4'lü 55 TL

Pilsan oyuncak kale kova takımı 219 TL

Mgs oyuncak Elly's tekne seti 449 TL

Oyuncak yüzen balıklar 55 TL

Oyuncak balık yakalama oyunu 119 TL

Oyuncak kutuda iç içe kovalı bardaklar 129 TL

Mgs oyuncak çekçek plaj arabası 359 TL

Etkinlik kitabı labirentler 35 TL

Çocuk akademi kes boya yapıştır 89,50 TL

Merak ediyorum kitapları 129 TL

Oyuncak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Pj Cozy erkek şortlu pijama takımı 379 TL

Pj Cozy erkek şortlu pijama takımı 379 TL

Pj Cozy kısa kol düğmeli şortlu takım 399 TL

Rock Hard erkek atlet 119 TL

Dominant kadın bikini külot 3'lü 119 TL

Rock Hard erkek boxer 99,50 TL

English Home çift kişilik lastikli çarşaf 399 TL

English Home tek kişilik lastikli çarşaf 299 TL

English Home çift kişilik yatak alezi 399 TL

English Home tek kişilik yatak alezi 299 TL

English Home yastık 179 TL

Havlulu mutfak önlüğü 149 TL

Kelebek toka 2'li/3'lü 79,50 TL

Ütü masası 699 TL

Kanatlı kurutmalık 349 TL

Çok amaçlı sepet 12 L 84,50 TL

Çamaşır selesi 35 L 229 TL

İndirimli ev ve yaşam ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 8 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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