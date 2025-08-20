FİNANS

Dolar kaç TL, euro kaç TL? Dolar ve euro fiyatında son durum (20 Ağustos 2025 Çarşamba)

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? İstanbul serbest piyasada dolar 40,9180 liradan, euro 47,6660 liradan güne başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,9140 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar fiyatı ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,8920'den tamamlamıştı.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar? Serbest piyasada 40,9160 liradan alınan dolar, 40,9180 liradan satılıyor. 47,6640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6660 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,8880, avronun satış fiyatı ise 47,7810 lira olmuştu.

DOLAR VE EURO FİYATI SON DURUM

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,8920'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,9140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 47,6440'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 55,3150'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etkilerine ilişkin süregelen belirsizliklerin paralelinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yürütülen barış sürecine dair iyimserlikler varlık fiyatlarını etkiliyor.

Bunun yanında yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ile cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarının ardından azalmasının tahmin edildiğini kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 84'e gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunurken, söz konusu tutanaklarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,92
40,92
% 0.06
12:33
Euro
47,67
47,68
% 0.02
12:33
İngiliz Sterlini
55,29
55,30
% 0.15
12:33
Avustralya Doları
26,32
26,33
% -0.24
12:33
İsviçre Frangı
50,66
50,68
% 0.09
12:33
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.92
12:30
Çin Yuanı
5,70
5,70
% 0.11
12:30
İsveç Kronu
4,26
4,27
% 0.06
12:33
