Dolar kaç TL, euro kaç TL? Güncel dolar ve euro fiyatı 11 Eylül 2025 Perşembe

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro fiyatı araştırılıyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,2720'den tamamlamıştı.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ

Serbest piyasada 41,2790 liradan alınan dolar, 41,2810 liradan satılıyor. 48,3730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,3750 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2850, euronun satış fiyatı ise 48,4330 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATI

Dolar/TL, bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,4050'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,9780'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de iş gücü piyasasının soğuma belirtileri vermesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin artan gevşeme beklentileri, ülkede dün Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın öngörülerin altında kalmasıyla güçlendi.

Ülkede üretici fiyatları ağustosta aylık olarak beklentilerin aksine gerilerken yıllık bazda tahminlerin altında artış gösterdi. Söz konusu veri sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ederek, veri sonrası Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik söylemlerini dün de sürdürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.

Bugün yurt dışında ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı beklenirken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır