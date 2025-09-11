FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar kaç TL, euro kaç TL? Güncel dolar ve euro fiyatı 11 Eylül 2025 Perşembe

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL? Dolar fiyatı ve euro fiyatı takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,2810 liradan, euro 48,3750 liradan güne başladı.

Dolar kaç TL, euro kaç TL? Güncel dolar ve euro fiyatı 11 Eylül 2025 Perşembe

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro fiyatı araştırılıyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,2720'den tamamlamıştı.

Dolar kaç TL, euro kaç TL? Güncel dolar ve euro fiyatı 11 Eylül 2025 Perşembe 1

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ

Serbest piyasada 41,2790 liradan alınan dolar, 41,2810 liradan satılıyor. 48,3730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,3750 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2850, euronun satış fiyatı ise 48,4330 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATI

Dolar/TL, bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,4050'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,9780'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de iş gücü piyasasının soğuma belirtileri vermesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin artan gevşeme beklentileri, ülkede dün Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın öngörülerin altında kalmasıyla güçlendi.

Ülkede üretici fiyatları ağustosta aylık olarak beklentilerin aksine gerilerken yıllık bazda tahminlerin altında artış gösterdi. Söz konusu veri sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ederek, veri sonrası Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik söylemlerini dün de sürdürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.

Bugün yurt dışında ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı beklenirken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladı
Tüm modeller 2 milyon TL'nin altında: Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! Tüm modeller 2 milyon TL'nin altında: Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,29
41,30
% 0.06
10:24
Euro
48,40
48,41
% 0.2
10:24
İngiliz Sterlini
55,92
55,94
% 0.1
10:24
Avustralya Doları
27,29
27,30
% 0.02
10:24
İsviçre Frangı
51,65
51,67
% 0.04
10:24
Rus Rublesi
0,48
0,48
% -1.87
10:22
Çin Yuanı
5,80
5,80
% 0.01
10:20
İsveç Kronu
4,41
4,41
% 0
10:24
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar fiyatı euro alış satış euro fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.