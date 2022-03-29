Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 29 Mart Salı dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 29 Mart 2022 Salı

29 Mart Salı günü yani haftanın ikinci gününde de dolar ve euro'ya ilişkin kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta anlık değişim gösteren dolarda son durum 29 Mart Salı (bugün) en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Dolar kaç TL, ne kadar oldu? 29 Mart Salı dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

29 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.8435 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı dün 14.8396 liradan, satış fiyatı ise 14.8474 liradan işlem görmüştü. 29 Mart Salı günü güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında haberimizde yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

%-0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise dün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 16.2758 TL'den yapan euro dün sabah saatlerinde 16.2654 TL alış ve 16.2864 TL satış fiyatından işlem gördü.

