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Dolar kaç TL oldu? Bugün (13 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

DOVİZ HABERLERİ  | 13.05.2020 07:55 | Son Güncelleme

Dolar gündemi adeta koronavirüsü geçmiş durumda. Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. İşte 13 Mayıs dolar kuru, dolarda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (13 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

13 Mayıs 07.50 itibari ile dolar kuru 6.98 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Dolar ne kadar olur diye merak edenler özellikle para piyasalarını yakından takip ediyorlar. Dolardaki yükseliş ve alçalışı yakın izleyip, finans sektöründeki gelişmelere göre dolar ne olur bir fikir edinmeye çalışıyorlar. İşte dolar / TL paritesi ile ilgili piyasalardaki son durum...

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 97 bin 740 puan ile 99 bin 584 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü 1.86 artışla 99 bin 615 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.90, BIST Mali Endeks yüzde 1.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.99 artıda kapattı.

Türkiye genelinde tecrit önlemlerinin haftanın ilk işlem günü itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte dövizlerde başlayan düşüşlere bağlı olarakş dolar da yeniden 7.0 liranın altına geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

  • dolar en düşük 6.9742 lira ve en yüksek 7.0768 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

  • euro en düşük 7.5689 lira ve en yüksek 7.6645 lirayı gördükten sonra, 7.59 – 7.60 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 8.6039 lira ve en yüksek 8.7349 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler'in "Euro/dolar bant hareketi sergiliyor" başlıklı değerlendirmesinde şu konuların altı çizildi:

"Son birkaç işlem gününde belirgin bir değişim göstermeyen euro/dolarda işlemlerin ağırlıklı olarak 1.0800-1.0850 bandında kaldığını gördük. Yeni güne başlarken de bu tabloda anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor.

"Yatay seyir kaçınılmaz olarak teknik görünümde de anlamlı bir fark oluşmasına izin vermiyor. Bu noktada 1.0750 ana trendi en güçlü destek olarak kalmaya devam ediyor.

"Bu seviyenin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da mevcut konjonktürde bu tip yükselişlerin kalıcı bir trende dönüşme potansiyelini oldukça düşük buluyoruz."

Değerlendirmede ayrıca, "Lira kayıplarını telafi etmeye çalışıyor" denildi ve şöyle devam edildi:

"7.27 sınırına yaklaştıktan sonra BDDK kararlarının da etkisiyle destek bulmaya başlayan dolar/lira dün de gelişmekte olan ülkelerde dolar karşısında iyimser performans sergileyen para birimlerinden biri olarak öne çıktı.

"Teknik açıdan bakıldığında ise dolar/liranın geçtiğimiz haftaki geri çekilmelerde 7.08’in altında kalıcı olamaması bu seviyenin önem derecesini artırıyordu.

"Dün bu seviyenin altına inilmesinin lira lehine hareket alanının genişlemesine katkı sağladığını söyleyebiliriz.

"CDS primlerinde anlamlı bir geri çekilme olmadıkça liranın genel hatlarıyla küresel risk iştahı ile uyumlu hareket edeceğine yönelik beklentimizi ise koruyoruz."

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Ekonomik ve siyasi etmenlere son olrak tüm dünyada pek çok sektörün durma noktasına gelmesine neden olan koronavirüs gibi global felaketler de var. Bunun dışında tabii ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.

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