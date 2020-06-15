Dolar kaç TL oldu? Bugün (15 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

15 Haziran saat 07.30 itibari ile dolar kuru 6,81 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 107 bin 832 puan ile 110 bin 127 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.62 artışla 109 bin 835 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.61, BIST Mali Endeks yüzde 0.60, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.84 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 480/490 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.1 bileşik düzeyindeydi.