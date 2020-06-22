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Dolar kaç TL oldu? Bugün (22 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

DOVİZ HABERLERİ  | 22.06.2020 08:09 | Son Güncelleme

Dolar gündemi adeta koronavirüsü geçmiş durumda. Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. İşte 22 Haziran dolar kuru, dolarda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (22 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

22 Haziran saat 08.00 itibari ile dolar kuru 6,84 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Ekonomik ve siyasi etmenlere son olrak tüm dünyada pek çok sektörün durma noktasına gelmesine neden olan koronavirüs gibi global felaketler de var. Bunun dışında tabii ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.

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