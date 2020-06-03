Dolar kaç TL oldu? Bugün (3 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...
3 Haziran itibari ile dolar kuru 6,70 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
BD ile Çin arasındaki gerginliğin yanında, ABD'de giderek tırmanan protesto eylemlerinin etkisiyle küresel piyasalarda güç yitiren dolar, iç piyasada da yeniden 6.70 lirayı gördü.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 107 bin 100 ile 108 bin 500 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.77 artışla 108 bin 97 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.88, BIST Mali Endeks yüzde 1.41 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.49 eksideydi.
Piyasaların gündeminde, Çarşamba günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri ve Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak.
Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530/540 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
dolar en düşük 6.7099 lira ve en yüksek 6.8221 lirayı gördükten sonra, 6.73'le günü kapattı.
Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Ekonomik ve siyasi etmenlere son olrak tüm dünyada pek çok sektörün durma noktasına gelmesine neden olan koronavirüs gibi global felaketler de var. Bunun dışında tabii ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.
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