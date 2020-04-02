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Dolar kuru 6.70'i geçti

DOVİZ HABERLERİ  | 02.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs kaynaklı satış baskısı ve güvenli limana yönelimle dolar/TL güne 6.71'in üzerini test ederek Eylül 2018'den beri yeni zirvelerini görerek başladı. Dolar/TL işlemlerin bir miktar hacim kazanmasıyla gördüğü zirvelerden gerileyerek 6.65'e kadar geriledi.

Dolar kuru 6.70'i geçti

Dolar/TL koronavirüs kaynaklı güçlenen satış baskısıyla 6.70'in üzerine çıkarak Eylül 2018'den beri yeni zirvelerini gördü. Satış baskısı, ABD kaynaklı endişelerle yeniden yükselmiş durumda.

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği uyarılarının ardından yatırımcılar güvenli liman dolara ve tahvillere yöneldi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi dün %0.53 yükseldikten sonra bugün 99,58 seviyesinde yatay seyretti.

Dolara yönelik kuvvetli eğilim gelişmekte olan ülkele para birimleri geneline de belirgin satış baskısı getirdi.

Koronavirüsün gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılması ve bu ülkelerin sınırlı sağlık kapasiteleri nedeniyle salgının kontrol altına alınmasının zor olacağı endişeleriyle gelişmekte olan para birimleri değer kaybetti.

Dolar/TL geçen ay sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükumetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti. TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebilmişti. Kur geçen haftayı 6.45'li seviyelere yükselerek tamamlamıştı.

Bu hafta ise satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri satış basksında belirleyici konumda.

Bu sabah 6.7120'ye kadar yükselen kur, saat 10:40 itibariyle 6.7050 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL 7.3555 seviyesindeydi.

Bugün dış piyasalarda ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaş başvuruları takip edilecek. Başvurular geçen hafta açıklanan veride 3 milyonu aşarak tarihi zirveye yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar, döviz, koronavirüs,

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