Dolar kuru bugün ne kadar? 10 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları! Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar fiyatları!

Koronavirüs salgını ve Beyrut'ta yaşanan patlamalar global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Geçtiğimiz hafta son olarak Merkez Bankası likidite hamlesi yaptığı için dolar fiyatları hareketlenmişti.Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her gün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 10 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

10 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU

Merkez Bankası'nın likidite hamlesinden sonra dönemde dolar ne kadar oldu sorusu oldukça merak ediliyor. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 10 Ağustoa 2020 pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,2733 seviyesinde hareket ederken; haftayı 7,2733 liradan kapattı.. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi. Euro fiyatları ise geçen hafta günü 8,6485 TL seviyesinde kapatmıştı. Euro fiyatları ne kadar oldu? Sterlin ise geçen hafta 9,5773'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...