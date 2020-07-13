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Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Temmuz 2020 dolar ve euro fiyatları)

DOVİZ HABERLERİ  | 13.07.2020 07:10 | Son Güncelleme

Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. İşte 13 Temmuz 2020 Pazartesi dolar kuru, dolar kurunda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Temmuz 2020 dolar ve euro fiyatları)

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 13 Temmuz 2020 bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

13 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU

Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, geçen cuma Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6,8990 TL seviyesinde hareket ederken; yeni haftaya dikey seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6,9140 TL seviyesini, en yüksek ise 6,9160 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 6,9160 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7,7950 TL'yi görerek şu dakikalarda en düşük 7,7900 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda en yüksek 8,7043 seviyesinde, en düşük sterlin alış fiyatı ise8,6609 'den işlem görüyor.

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

13 Temmuz saat 07.00 itibari ile dolar kuru 6,9160 TL’den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,7950 TL'de yer alıyor.

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR, DOLARA YATIRIM YAPILIR MI?

Doların yükselmesinde ve düşmesinde pek çok olay etkili oluyor. Örneğin global etkisi olarak koronavirü salgınını gösterebiliriz. Salgının tüm dünyada etkili olması ve birçok sektörün durma noktasına gelmesi gibi etkenler de doların yükselmesinde büyük rol oynuyor. Dolara yatırım yapılır mı sorusunun cevabı olarak da, doların dünyadaki konumu, ABD ekonomisi, global ekonomik trendler, FED kararları... gibi etkenler sürekli değiştiği için uzman görüşü önemlidir. IMF, cari açık, faiz oranları, sektörel gelişmeler, enflasyon ve enflasyon beklentileri, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.

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