Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Temmuz 2020 dolar ve euro fiyatları)

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar düşecek mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

2 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU

Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 2 Temmuz 2020 Perşembe günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne dikey seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8650 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8670 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 6.8600 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7200 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7150 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5624 TL seviyesinde işlem görüyor.