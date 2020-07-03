Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Temmuz 2020 dolar ve euro fiyatları)

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

3TEMMUZ 2020 DOLAR KURU

Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 3 Temmuz 2020 Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.8590 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne dikey seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8690 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8700 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 6.8700 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7400 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7400 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5541 TL seviyesinde işlem görüyor.