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Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Temmuz 2020 dolar ve euro fiyatları)

DOVİZ HABERLERİ  | 07.07.2020 07:54 | Son Güncelleme

Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. İşte 7 Temmuz 2020 Salı dolar kuru, dolar kurunda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Temmuz 2020 dolar ve euro fiyatları)

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 7 Temmuz 2020 bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

7 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU

Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 7 Temmuz 2020 Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.8870 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne düşük seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6,8770 TL seviyesini, en yüksek ise 6,8790 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 6.8870 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7,7850 TL'yi görerek şu dakikalarda en düşük 7,7800 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda en yüksek 8,5947 TL seviyesinde, en düşük sterlin alış fiyatı ise 8,5519TL'den işlem görüyor.

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

7 Temmuz saat 07.00 itibari ile dolar kuru 6,8790 TL’den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,7850TL'de yer alıyor.

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR, DOLARA YATIRIM YAPILIR MI?

Doların yükselmesinde ve düşmesinde pek çok olay etkili oluyor. Örneğin global etkisi olarak koronavirü salgınını gösterebiliriz. Salgının tüm dünyada etkili olması ve birçok sektörün durma noktasına gelmesi gibi etkenler de doların yükselmesinde büyük rol oynuyor. Dolara yatırım yapılır mı sorusunun cevabı olarak da, doların dünyadaki konumu, ABD ekonomisi, global ekonomik trendler, FED kararları... gibi etkenler sürekli değiştiği için uzman görüşü önemlidir. IMF, cari açık, faiz oranları, sektörel gelişmeler, enflasyon ve enflasyon beklentileri, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.

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