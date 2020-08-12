FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık ve canlı döviz fiyatları! 12 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık ve canlı döviz fiyatları! 12 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

DOVİZ HABERLERİ  | 12.08.2020 06:42 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs krizi ile birlikte Beyrut'ta yaşanan patlamalar dolar fiyatını etkiledi. Ardından geçtiğimiz dün Merkez Bankası'nın likidite hamlesi etkili oldu. Dolar fiyatlarının düşüşü bugün de devam ediyor. Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. İşte 12 Ağustos 2020 çarşamba dolar kuru, dolar kurunda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık ve canlı döviz fiyatları! 12 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

Koronavirüs salgını ve Beyrut'ta yaşanan patlamalar global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Dün son olarak Merkez Bankası likidite hamlesi yaptığı için dolar fiyatları hareketlenmişti. Dolar bugün güne düşüşle başladı.
Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her gün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 12 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

12 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU

Dolar bugün güne düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın likidite hamlesinden sonraki dönemde dolar ne kadar oldu sorusu oldukça merak ediliyor. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 12 Ağustoa 2020 çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,3442 seviyesinde hareket ederken; günü 7,3442 liradan kapattı.. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi. Euro fiyatları ise geçen dün günü 8,6290 lira seviyesinde kapatmıştı. Euro fiyatları ne kadar oldu? Sterlin ise dün 9,6120'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

BUGÜN DOLAR KURU NASIL?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,2601 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı olarak 12 Ağustos tarihinde 7,2242 lira belirlendi.

Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 8,5162 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 12 Ağustos tarihinde 8,4688 lira belirlendi.

İngiliz sterlini ise güne 9,4593 lira satış fiyatı, 9,4593 alış fiyatı ile dikey yönde başladı.

CANLI DÖVİZ KURU

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.
Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.

ANLIK DOLAR HESAPLAMA

Eğer sadece dolar kuru anlık alış ve satış fiyatlarını takip etmek isterseniz bu linkten anlık dolar kurunun en güncel haliyle görmeniz mümkün. Dolar hesaplamak istediğinizde ise yukarıdaki dolar hesaplama linkinden hesaplayabilirsiniz. Diğer döviz kurlarınızın çevirilerini de anlık döviz kuru üzerinden takip ederek hesaplayabilirsiniz.

ANLIK GÜNCEL DOLAR HESAPLAMA LİNKİ

Yine finans sayfamızda anlık olarak döviz kurlarını takip edebileceğiniz gibi; serbest piyasa döviz kurları, merkez bankası döviz kurları, çapraz kur, banka gişe dolar fiyatları, döviz bürosu dolar fiyatlarını ayrı üst sekmelerden görebilirsiniz. Ayrıca döviz arşivinde yer alan kısımdan geçtiğimiz günlerin tarihini seçerek, önceki günlere ait döviz kurlarının fiyatlarını öğrenmeniz mümkün. Mynet Finans’ın döviz alanında; anlık borsa, canlı borsa, hisse senedi, ekonomik takvim gibi başlıkları da anlık olarak takip etmeniz mümkün.
Yine aynı sayfadan; kur arşivi, altın arşivi, faiz oranları, çeyrek altının ne kadar olduğunu, gram altın fiyatını öğrenmeniz mümkün.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Goldman Sahcs'tan yıl sonu dolar tahminiGoldman Sahcs'tan yıl sonu dolar tahmini
Altın fiyatları arttı! Düğünde gram altın takmak yaygınlaştı!Altın fiyatları arttı! Düğünde gram altın takmak yaygınlaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Duyan koşuyor! Düğünlerin yeni gözdesi

Duyan koşuyor! Düğünlerin yeni gözdesi

Korona aşısı altın fiyatlarını etkileyecek mi?

Korona aşısı altın fiyatlarını etkileyecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...

Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dolarda hareketlilik devam ediyor!

Dolarda hareketlilik devam ediyor!

Dolar tekrar yükselişe geçti!

Dolar tekrar yükselişe geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar yükselmeye devam edecek mi? Dolar neden yükseliyor? Goldman Sachs dolar tahmini!

Dolar yükselmeye devam edecek mi? Dolar neden yükseliyor? Goldman Sachs dolar tahmini!

Goldman Sahcs'tan yıl sonu dolar tahmini

Goldman Sahcs'tan yıl sonu dolar tahmini

Dolar kuru bugün ne kadar? 10 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları! Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar fiyatları!

Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...

Ağustos ayında vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Dolar/TL 7,35'i aşarak rekor kırdı! Analistler ne diyor?

Dolar/TL 7,35'i aşarak rekor kırdı!

Dolar kuru bugün ne kadar? 7 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları! Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar fiyatları!

Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.