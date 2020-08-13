Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık ve canlı döviz fiyatları! 13 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

Koronavirüs salgını ve Beyrut'ta yaşanan patlamalar global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Son olarak Merkez Bankası likidite hamlesi yaptığı için dolar fiyatları hareketlenmişti. Dolar bugün güne düşüşle başladı.
Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her gün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 13 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...
Dolar bugün güne düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın likidite hamlesinden sonraki dönemde dolar ne kadar oldu sorusu oldukça merak ediliyor. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 13 Ağustoa 2020 çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...
Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,3187 seviyesinde hareket ederken; günü 7,3187 liradan kapattı.. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi. Euro fiyatları ise geçen dün günü 8,6184 lira seviyesinde kapatmıştı. Euro fiyatları ne kadar oldu? Sterlin ise dün 9,5447'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...
Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,3339 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı olarak 13 Ağustos tarihinde 7,3243 lira belirlendi.
Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 8,6729 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 13 Ağustos tarihinde 8,6512 lira belirlendi.
İngiliz sterlini ise güne 9,5983 lira satış fiyatı, 9,5680 alış fiyatı ile dikey yönde başladı.
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