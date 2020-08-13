Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık ve canlı döviz fiyatları! 13 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

Koronavirüs salgını ve Beyrut'ta yaşanan patlamalar global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Son olarak Merkez Bankası likidite hamlesi yaptığı için dolar fiyatları hareketlenmişti. Dolar bugün güne düşüşle başladı.

Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her gün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 13 Ağustos 2020 bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru... 13 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU Dolar bugün güne düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın likidite hamlesinden sonraki dönemde dolar ne kadar oldu sorusu oldukça merak ediliyor. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 13 Ağustoa 2020 çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...