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Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da dolar ve euro haftayı nasıl bitirdi?

DOVİZ HABERLERİ  | 15.08.2020 07:30 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs krizi ile birlikte Beyrut'ta yaşanan patlamalar da dolar fiyatını etkiledi. Ardından geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın likidite hamlesi etkili oldu. Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. Peki dolar haftayı nasıl kapattı?

Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da dolar ve euro haftayı nasıl bitirdi?

Koronavirüs salgını ve Beyrut'ta yaşanan patlamalar global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Son olarak Merkez Bankası likidite hamlesi yaptığı için dolar fiyatları hareketlenmişti.
Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her gün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar haftayı nasıl kapattı araştırması yapıyor.

DOLAR BU HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Merkez Bankası'nın likidite hamlesinden sonraki dönemde dolar ne kadar oldu sorusu oldukça merak ediliyor. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 15 Ağustos 2020 cumartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar haftayı satış fiyatı 7,3631 liradan kapattı. Dolar kurunda alış fiyatı olarak 15 Ağustos tarihinde 7,3513 lira belirlendi.

Euro haftayı satış fiyatı 8,7169 liradan kapattı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 15 Ağustos tarihinde 8,7110 lira belirlendi.

İngiliz sterlini ise haftayı 9,6620 lira satış fiyatı, 9,6348 alış fiyatı ile dikey yönde kapattı.

CANLI DÖVİZ KURU

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.
Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.

ANLIK DOLAR HESAPLAMA

Eğer sadece dolar kuru anlık alış ve satış fiyatlarını takip etmek isterseniz bu linkten anlık dolar kurunun en güncel haliyle görmeniz mümkün. Dolar hesaplamak istediğinizde ise yukarıdaki dolar hesaplama linkinden hesaplayabilirsiniz. Diğer döviz kurlarınızın çevirilerini de anlık döviz kuru üzerinden takip ederek hesaplayabilirsiniz.

ANLIK GÜNCEL DOLAR HESAPLAMA LİNKİ

Yine finans sayfamızda anlık olarak döviz kurlarını takip edebileceğiniz gibi; serbest piyasa döviz kurları, merkez bankası döviz kurları, çapraz kur, banka gişe dolar fiyatları, döviz bürosu dolar fiyatlarını ayrı üst sekmelerden görebilirsiniz. Ayrıca döviz arşivinde yer alan kısımdan geçtiğimiz günlerin tarihini seçerek, önceki günlere ait döviz kurlarının fiyatlarını öğrenmeniz mümkün. Mynet Finans’ın döviz alanında; anlık borsa, canlı borsa, hisse senedi, ekonomik takvim gibi başlıkları da anlık olarak takip etmeniz mümkün.
Yine aynı sayfadan; kur arşivi, altın arşivi, faiz oranları, çeyrek altının ne kadar olduğunu, gram altın fiyatını öğrenmeniz mümkün.

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