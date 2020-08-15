Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da dolar ve euro haftayı nasıl bitirdi?

Koronavirüs salgını ve Beyrut'ta yaşanan patlamalar global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Son olarak Merkez Bankası likidite hamlesi yaptığı için dolar fiyatları hareketlenmişti.
Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her gün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar haftayı nasıl kapattı araştırması yapıyor.
Merkez Bankası'nın likidite hamlesinden sonraki dönemde dolar ne kadar oldu sorusu oldukça merak ediliyor. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 15 Ağustos 2020 cumartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...
Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar haftayı satış fiyatı 7,3631 liradan kapattı. Dolar kurunda alış fiyatı olarak 15 Ağustos tarihinde 7,3513 lira belirlendi.
Euro haftayı satış fiyatı 8,7169 liradan kapattı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 15 Ağustos tarihinde 8,7110 lira belirlendi.
İngiliz sterlini ise haftayı 9,6620 lira satış fiyatı, 9,6348 alış fiyatı ile dikey yönde kapattı.
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