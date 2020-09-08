Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 8 Eylül 2020 Salı dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?

Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının ardından uluslararası piyasalarda dolar fiyatlarının hareketlenmesine neden oldu. Powell'in ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.3 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 8 Eylül 2020 bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

8 EYLÜL 2020 DOLAR KURU NE KADAR?

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, koronavirüs teşvikleri derken dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 8 Eylül 2020 Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,4564 liradan yaptı. Dolar da bugün yüzde 0.06 hareketlilik oldu. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,4586 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,4544 lira olarak 8 Eylül 2020 tarihinde başlamış oldu.